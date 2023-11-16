الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين العام المساعد للجامعة العربية: قافلة المساعدات تشمل 65 شاحنة طبية وصحية وإنسانية

هيفاء أبو غزالة،
هيفاء أبو غزالة،

قال السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة بها تجهيزات ومساعدات طبية وصحية إضافة الي تجهيزات إنسانية التي يسيرها مجلس الوزراء للشؤون الاجتماعية العرب، والتي تقدر بـ65 شاحنة.

تدمير 45% من الوحدات السكنية بقطاع غزة

وتابعت، خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدولة العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لقطاع غزة، أن الاحتلال قام بتدمير 45% من الوحدات السكنية بقطاع غزة بجانب ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين في غزة، بالإضافة استهدف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية في غزة، مطالبه دول العالم لإيقاف العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أنه ما زال مازال عدد كبير من الشهداء الفسطنيين تحت الانقاض جراء العدوان الإسرائيلي.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

ويأتي إطلاق القافلة في إطار التخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

العدوان الإسرائيلى الشهداء الفسطنيين إسرائيل مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية في غزة قطاع غزة امعة الدول العربية

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