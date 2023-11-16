الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "عتاقة" تقفز 414% خلال 9 أشهر

عتاقة
عتاقة

أظهرت القوائم المالية لشركة مصر الوطنية للصلب- عتاقة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 414% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لـلبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحًا بلغت 593.57 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 115.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.77 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.99 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، أرباحًا بلغت 128.81 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 67.95 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 399.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 875.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

البورصة حديد الحديد والصلب بورصة الصلب

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