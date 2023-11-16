الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة التضامن: مبادرة عربية بـ400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية لأهالي غزة

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدعم المصري لقطاع غزة متواصل في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر تمد أواصر الشراكة والتعاون بين مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وبين جمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة بالمساعدات الطبية والإغاثية.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري، بشأن تدشين قافلة مساعدات لغزة نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أنه "تم التنسيق بشأن مبادرة إنسانية من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بقيمة 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية وفقًا لقرار مجلس الشئون الاجتماعية العرب والذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة".

ولفتت إلى أن المجلس نفسه قد سبق وخصص 100 ألف دولار لأزمة السودان، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز وتعبئة المعونة بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقفون كنجود بواسل في العريش وعلى المعابر وفي القاهرة.

وزيرة التضامن دعم غزة غزة فلسطين الهلال الأحمر

مواد متعلقة

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": المصريون بالخارج يقفون مع الدولة.. وأول المشاركين فى الاستحقاقات الانتخابية

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": بدأت عملى بالوزارة من العدم واستعنت بشباب البرنامج الرئاسى

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": توجيهات الرئيس السيسى أصبحت منهجى فى وزارة الهجرة

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": التواصل الحقيقى كان أهم توجيهات الرئيس السيسى لى

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": عودة وزارة الهجرة بعد إلغائها لثقة الرئيس فى المصريين بالخارج

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة كانت تحديًا بنجاح صادق

صحفية فلسطينية: العالم لا يرى سوى 30% فقط من المأساة فى غزة

متحدث "الأونروا": 70% من سكان غزة يستخدمون مياهًا ملوثة.. والوقود لا يكفى

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

اليوم.. استكمال محاكمة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

جيش الاحتلال يدمر منزل رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطنيين من جنين

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة