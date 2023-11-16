تغير المناخ وغزة وأوكرانيا..ماذا ناقش بايدن وشى فى سان فرانسيسكو؟

كشفت وزارة الخارجية الصينية عن الموضوعات التي ناقشها كل من الرئيسين الصيني شي جين بينغ وجو بايدن.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بين الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن إن المباحثات كانت شاملة وعميقة.

وقال: تمت مناقشة ملفات الحرب في غزة والصراع العربي الإسرائيلي، فضلًا عن مشاكل الذكاء الاصطناعي وكذلك الحرب في أوكرانيا وتداعيات تغير المناخ.

وأشار الوزير الصيني إلى أن "الاجتماع استغرق 4 ساعات، وتم استخدام الترجمة الفورية طوال الوقت"، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الرئيسين سارت "بشكل جيد للغاية" وكانت "شاملة ومتعمقة".

ووصل الرئيس الصيني، الى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

الرئيس الصيني: مستعدون لأن نكون شريكًا وصديقًا لواشنطن

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال حفل عشاء ترحيبي للمنظمات الصديقة للصين والولايات المتحدة الامريكية إن بلاده مستعدة لأن تكون شريكًا وصديقًا للولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن استعداد بلاده للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة مع واشنطن في ظل احترام متبادل للمصالح.

وقال "شي" وفقًا لما نقل التليفزيون المركزي الصيني: "إذا نظرنا إلى بعضنا البعض على أننا أهم المنافسين، أو بوصفنا أهم التحديات الجيوسياسية، والتهديد المتزايد باستمرار، فإن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى سياسات خاطئة وأفعال خاطئة ونتائج خاطئة".

قمة "شى - بايدن".. الوريث المرتقب للهيمنة العالمية يلتقى عجوز واشنطن

والتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الصيني شي جين بينج، الأربعاء، للمرة الأولى منذ عام، لإجراء محادثات قد تخفف من وطأة التوتر بين القوتين العظميين المتناحرتين بشأن الصراعات العسكرية وتجارة المخدرات والذكاء الاصطناعي.

لكن قد يتطلب إحراز تقدم ملموس في حل الخلافات الشاسعة بين الدولتين العملاقتين اقتصاديًا الانتظار لوقت آخر، حسبما يرى مراقبون.

وترى الباحثة في الشأن الصيني تمارا برو، أن اللقاء يأتي في جو يشهد تحولات كبيرة عالميًا، وفي وقت شهدت فيه العلاقات الصينية الأمريكية تدهورًا لم تشهده منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتة إلى أن هذا هو اللقاء الثاني بين الزعيمين، والزيارة الأولى لـ"شي" منذ 2017.