نبيلة مكرم لـ "الشاهد": الرئيس السيسى كان يتعامل معى بصفتى وزيرة "مصرية" لا "قبطية"

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، أن هجوم جماعة الإخوان عليها كان بشكل زائد بعض الشيء لعدة أساب.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "هذه الأسباب تتمثل في أنني سيدة قبطية، رغم أنه لم يتم التعامل معي كوزيرة "قبطية"، بل كان يتم التعامل معي كوزيرة "مصرية".

وتابعت: "عندما كنت في الخارجية، كان في بعض الأوقات في البعثات الدبلوماسية التي كنت أعمل بها، في الأوقات التي يكون لدينا فيها وفد من البرلمان الأوروبي، يتم تقديمي بصفتي الوزيرة "القبطية"، لكن عندما أصبحت وزيرة لم يوجه لي رئيس الجمهورية أبدًا أي كلام أمام أي وفد من الخارج بصفتي وزيرة "قبطية" لم يحدث ذلك أبدًا، كان الرئيس دائمًا يقدمني بصفتي وزيرة مصرية".

وأردفت: "من الممكن أن كوني سيدة قبطية كانت تمثل استفزازًا لجماعة الإخوان، كما أن المصريين في الخارج كانوا يمثلون "فريسة" لهذه الجماعات المتطرفة، وبالتالي فقد دخلت مع الإخوان في معركة مباشرة حتى لا يتم استقطاب المصريين في الخارج إلى هذه الجماعات".

الموسم الرابع من برنامج "الشاهد"

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشر مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.