نبيلة مكرم تحكى لـ"الشاهد" تفاصيل الهجوم الذى تعرضت له من الإخوان في كندا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، تفاصيل موقف تعرضت له من الإخوان في كندا، قائلة: "ما حدث أنني أتحدث مع المصريين بطريقة عفوية، لا أحب تغيير طريقة كلامي، أحب أن أشعر المصريين بأننا كيان واحد، وأن علاقتي بهم لا تقتصر على علاقة وزيرة بجالية".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “وأنا في كندا في هذا التوقيت كان يوجد هجوم شديد من الإخوان على مصر، وكان يوجد غيرة وطنية رهيبة جدًا”، متابعة: "عندما كنت أتحدث مع المصريين في كندا وأقول لهم بأن من يتحدث على مصر بسوء "إحنا هنقطعه" وكنت أشير بيدي على الرقبة تجاوبًا مع الحضور، فقام الإخوان بقص هذا الجزء من الحديث وكتبوا عليه بأن الوزيرة المصرية تهدد أي شخص ضد النظام!.. فهل يُعقل أنني سأسافر إلى كندا لتهديد الناس ؟! ".

وتابعت: "قلت بأننا مستعدون لسماع الخلاف في الرأي.. فلا أحد يشكك في وطنية أحد حتى لو كان مخالفًا للرأي.. لكن يجب أن تسمعني وأسمعك.. لا تهاجم في الدولة وتخبط بها وأنت لا تدري ماذا يحدث داخلها".

الموسم الرابع من برنامج "الشاهد"

وانطلقت أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.