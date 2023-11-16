نبيلة مكرم تكشف لـ "الشاهد" كيفية تعاملها مع الحادث الإرهابي لقتل المصلين في نيوزيلاندا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن الحادث الإرهابي الذي قام فيه الشخص الإرهابي النيوزيلاندي بالدخول إلى جامع وأطلق النار على المصلين، عرضت فيه على دولة رئيس الوزراء بالذهاب إلى السيدات الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن وهم يصلون، وإلى الأمهات اللاتي فقدن أبنائهن وهم يصلون بالجامع، بالذهاب إليهن، ومن ثم تعزيتهم لأنهم كانوا في حاجة إلى العزاء وفي حاجة إلى رسالة من الدولة المصرية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن “دولة رئيس الوزراء قد وافق على سفير إلى نيوزيلاندا، لافتة إلى أنها كانت سفرية طويلة جدًا، لكنني كنت أريد اللحاق بالجنازة”، معقبة: "كنت أريد تعزية السيدات وفي نفس الوقت اللحاق بالجنازات".

وتابعت: "بمجرد نزولي من الطائرة، لفيت على كل بيت من البيوت التي فقدت أولادها أثناء صلاتهم بالجامع، ومن كثرة ما أن السيدات كانوا لا يصدقون أن وزيرة من الحكومة المصرية في بيوتهن، ولا أريد القول بأنه كاد أن يتحول حزنهم إلى فرح، لكن زيارتي لهم كانت بمثابة الدعم والطبطبة وقت الشدة".

وأشارت إلى أن سيدة من السيدات طلبت منها أن تصل رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقلت لها: “تفضلي قولي لي الرسالة وأنا سوف أصلها بنفسي”، لكنها أصرت أن تكون الرسالة بصوتها، لتقوم بتسجيل الرسالة إلى الرئيس السيسي والتي كانت رسالة شكر وتقدير.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن السيدات الأرامل أخبروها بأن زيارتها لم تكن فقط مجرد تعزية وإنما كانت موقف أخرس جماعة الإخوان في نيوزيلاندا والذين كانوا يقولون لهم بأن لا أحد نمن مصر سيعيرنا أي اهتمام، معقبة: "هذا التحرك مع الأزمات التي يتعرض لها المصريين في الخارج كان له رسالة مهمة جدًا".

الموسم الرابع من برنامج "الشاهد"

وانطلقت أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.