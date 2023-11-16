الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم لـ "الشاهد": الرئيس السيسى قدوتى فى الاهتمام بأدق التفاصيل

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لحل أزمة الطلاب العالقين في كورونا بالسودان، لافتة إلى أنهم كانوا لا يستطيعون الدخول إلى مصر بالطائرات وإنما  من خلال الطريق البري، معقبة:"كيف كان سيخرج هؤلاء الطلاب من حدودنا مع السودان بريًا، ومن ثم يأخذون المسافة من هناك ويعبروا بالمراكب حتى يصلوا إلى الناحية الثانية حتى يتمكنوا من دخول محافظاتهم". 

 

وأضافت السفيرة خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "تدخلنا في مناقشة الوجبات التي سيأكلها هؤلاء الطلاب لأن المسافة كبيرة عليهم، وبالتالي فقد اهتمينا بأدق التفاصيل". 

وتابعت: "هذا الاهتمام بأدق التفاصيل يأتي اقتداء بالنموذج الأعلى وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسي بينزل وبيتكلم مع الناس ويزورهم ويسألهم عن أحوالهم، فمن الطبيعي كوني وزير أن أفعل مثله، وبالتالي فأنا أقتاد النموذج الذي أتبعه وهو رئيسي". 

 

الموسم الرابع من برنامج “الشاهد”

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

السفيره نبيله مكرم وزيرة الهجرة السابقة برنامج الشاهد طلاب السودان العالقين كورونا

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