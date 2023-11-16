نبيلة مكرم توضح لـ"الشاهد" كيف تعاملت مع ملف تشكيك المصريين بالخارج؟

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن الدولة أعطت للمصريين بالخارج الفرصة للتعبير عن رأيهم في الانتخابات، وكان هذا مهما جدًا بالنسبة لهم.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تعاملت مع تشكيك المصريين بالخارج، عندما كانت تخرج وتقابل الجاليات لا تستطيع القول إن الدنيا وردي ولكن تخبرهم أن لدينا تحديات وروتين، مثل الموجودة بدولتهم، مؤكدة أنها تخبرهم بما قامت به الدولة في ملفات الفساد، وما قامت به الرقابة الإدارية وكذلك ملف العشوائيات.

وأكدت أن المصريين بالخارج عندما تصلهم هذه المعلومات يكون هناك نوع من الارتياح، لأننا لابد أن نتحدث بمصداقية على أرض الواقع، مشيرة إلى أنهم كانوا يخبطون في البلد يمين وشمال ولا يعرفون الحقيقة، وأنها كانت تأخذ فيلم "حكاية وطن"، وتعرضه لهم قبل الحديث معهم بأي شيء حتى يفهم الأولاد الصغار ما يحدث في الدولة.

تفاصيل البرنامج

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.