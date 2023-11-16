يوسف الحسيني: 40 يومًا على الحرب في غزة.. أظهرت فيها مصر حيويتها السياسية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن حكومات المجتمع الدولي تراهن قدر الاستطاعة على الوقت فيما يتعلق بتضامن ودعم الشعوب مع القضية الفلسطينية، بأنه سيأتي عليهم وقت ويبدأون يملون الحديث عن المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف الحسيني خلال تقديمه برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك ضغوط حقيقية يمارسها الرأي العام من جهة، بالإضافة إلى الضغط الذي مارسته مصر من جهة أخرى، معقبًا: "موقف مصر بقدر ما يدعو للإعجاب الشديد بالقدرات السياسية لمصر، بقدر ما تدعو للغرابة، والغرابة تتمثل في ظننا بأن دول كثيرة جدًا ستقف مع مصر منذ اللحظة الأولى من أجل إنقاذ الفلسطينيين".

وأوضح أن غزة ليست وحدها تحت القصف الإسرائيلي وإنما الضفة الغربية أيضًا تحت القصف، كما أن أي فلسطيني معرض في أي مكان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة للاعتقال أو التعذيب أو القتل.

وتابع: "أين بقية الدول في اتخاذها لنفس موقف مصر من ممارسة كل الضغوط الممكنة حتى نستطيع أن نصل لهدن والوصول إلى ممرات آمنة، فمصر هي المركز الذي يقوم كل زعماء العالم للاتصال به".

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر أظهرت حيويتها السياسية منذ بداية الحرب على غزة من 40 يومًا.