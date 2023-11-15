الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم لـ"الشاهد": التواصل الحقيقى كان أهم توجيهات الرئيس السيسى لى

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة السابقة، كيف تم إبلاغها بمنصب وزيرة الهجرة، قائلة: "كنت أعمل في القنصلية العامة في دبي ويومها تلقيت اتصالات تليفونية وأبلغوني بترشحي للمنصب ونزلت مصر وعملت مقابلة شخصية مع المهندس شريف إسماعيل وبعدها تم إعلان القرار".

وأضافت "مكرم" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها هيبة والوقوف أمامه له رهبة"، مشيرة إلى أن الوزارة لم تكن بها ملفات.

وتابعت: "كلمة الرئيس السيسي لي والتي ظلت في عقلي دائمًا هي التواصل الحقيقي، بمعنى من يحتاج مساعدة سنساعده، ومن يحتاج خبرة سنفتح له الباب، وحتى من يُرد قول رأي مخالف سنسمع له".

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وزيرة الهجرة السابقة الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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