الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأحرار الاشتراكيين: دعمنا المرشح عبدالفتاح السيسي من أجل مزيد من الاستقرار والتنمية

طارق درويش
طارق درويش

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إننا نتابع دعاية الانتخابات الرئاسية بدقة باعتبارنا جزءا راسخا وأصيلا منها، حيث يعتبر حزب الأحرار الاشتراكيين واحدًا من تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بمختلف البرامج المتنوعة، وهدفنا  هدف واحد وهو توحيد الرؤى وتوحيد الصف للوقوف خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حتى يقود البلاد إلى مرحلة تالية من إتمام مراحل الانجازات التي تمت، والمزيد من الاستقرار والأمن والتنمية والمزيد من الواقع الذي يبرهن على قوة الدولة المصرية في استخدام الدبلوماسية المستفيضة في وضع حلول المشكلات العالقة سواء داخليًا أو خارجيًا، ووضع رؤى وملامح للدولة المصرية لحل المشكلات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. 

وأضاف طارق درويش خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، مع الإعلامية لما جبريل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكفي أنه أعاد قوة الجيش المصري إلى القوة الغاشمة التي يمكنها ردع كل من تسول لها نفسه أن يحاول المساس بتراب هذه الأرض الغالية أو يحاول الاقتراب من الحدود المصرية، أو تسول له نفسه بأن يقترب من الدولة المصرية التي تستخدم مقدمًا الدبلوماسية الهادئة، ثم بعدها يكون الانتفاضة لأن الأمن القومي المصري خط أحمر.

وأشار إلى أن مصر هي دولة العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي، وهي صاحبة الريادة والقوة.

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