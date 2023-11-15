الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الأونروا": 70% من سكان غزة يستخدمون مياهًا ملوثة.. والوقود لا يكفى

غزة
غزة

قال المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع تتجه إلى منحنى كبير من الانهيار الإنساني، مشيرًا إلى أن الأونروا على وشك إيقاف عملياتها الإغاثية في غزة بسبب نقص الوقود.

وأضاف المتحدث باسم "الأونروا" في غزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" مساء الأربعاء، أن 70% من سكان قطاع غزة يستخدمون مياها ملوثة، كما أن الوقود لا يكفي 9% من الاحتياجات الرئيسية.

وتابع أن عددًا من القطاعات مثل قطاع تحلية المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز لم يكن بإمكانها تلقي الوقود الكافي لتشغيلها، مؤكدًا أن هذا الأمر يعتبر كارثة كبرى تحل في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، والتي طُلب من الأهالي الذهاب إليها.

وأشار إلى أن "الأونروا" قبل يومين قالت إنها لم يكن حتى بمقدورها جلب المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح بسبب نفاد الوقود، متابعًا: "لدينا المئات من الشاحنات لكن لا يوجد وقود، واليوم تم إدخال 23 ألف لتر من الوقود واستهلاك الأونروا 160 ألف لتر يوميًا أي أدخلوا 9% فقط من احتياجنا اليومي".

متحدث “الأونروا” في غزة: محطات تحلية المياه والصرف الصحي والمخابز والمستشفيات توقفت عن العمل

وتابع: "اليوم توقفت محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي والمخابز والمستشفيات أيضًا لم تتلق وقود وبالتالي ستتوقف" مشيرًا إلى أنه يجب السماح بإدخال الوقود في أسرع وقت ممكن وإلا سيكون الأمر في غاية الخطورة".

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