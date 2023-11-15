الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير فلسطينى: الاتصالات ستنقطع بشكل كامل خلال ساعات عن قطاع غزة

الدكتور إسحاق سدر
الدكتور إسحاق سدر

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الدكتور إسحاق سدر، إن كميات الوقود المخصصة للاتصالات بدأت في النفاد، متابعًا: "كل يوم نفقد عناصر أساسية من عناصر شبكة الاتصالات".

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC": "اليوم في تمام العاشرة صباحًا توقفت المولدات الرئيسية التي تغذي المحطات والعناصر الأساسية في الشيخ رضوان وخان يونس بسبب نفاد الوقود".

وأشار إلى أنه حتى اللحظة خدمات الاتصالات تعمل بسبب البطاريات التي تخزن طاقة كهربائية، مشيرًا إلى أن القدرة التشغيلية لتلك البطاريات لا تتعدى 24 ساعة.

وزير الاتصالات الفلسطيني: الأمم المتحدة تتصرف مثل الأسود في أماكن أخرى لكن في غزة عاجزة

وتابع: "في أي لحظة ستنقطع الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة"، مؤكدًا أن المؤسسات الأممية عاجزة عن إيجاد أي حل وما نراه من تصرفاتهم فيما يحدث في غزة يعتبر عجزًا غير مسبوق.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تتصرف مثل الأسود في أماكن أخرى لكن في غزة عاجزة وهذا أمر مخزٍ، مؤكدًا أن التاريخ سيذكر وصمة العار هذه على جبين كل من يعمل في تلك المؤسسات الأممية ويقودها.

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