سمير فرج: "جوتيريش" سيتم التخلص منه قريبًا بسبب دعمه الكبير لفلسطين

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن أنتوني جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، سيتم التخلص منه قريبًا، لأنه قال إن "غزة تحولت مقبرة للأطفال وأن هناك حاجة ملحة لهدنة إنسانية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن "جوتيريش" لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا نفس ما حدث مع بطرس غالي.

وأشار إلى أن 100 محامي فرنسي يدافعون عن فلسطين، سيطلبون من جوتيرش أن يشهد معهم بالمحكمة، ولو حدث ذلك ستكون ضربة كبيرة لإسرائيل.

وزير المالية الإسرائيلي يطالب أهل غزة بالهجرة لأي دولة توافق على استقبالهم

وتابع، أن وزير المالية الاسرائيلي قال إن أهل غزة لا بد أن يغادرو لأي دول توافق على استقبالهم، مشيرًا إلى أن نتنياهو تحدث مع كل رؤساء الدول الأجنبية ورفضوا التهجير بعد تصريحات الرئيس السيسي ورفضه التهجير القسري للفلسطينيين.