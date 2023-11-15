برلمانية: السيدة المصرية تحملت الكثير وحمت بلادها فى 30 يونيو

في مؤتمر لدعم الرئيس

قالت رشا رمضان، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن لكل السيدات الحاضرات بألفية دعم الرئيس في مؤتمر مستقبل وطن، إن عليهن الفخر بكونهن مصريات، والمشاركة دومًا في التغيير.

وأضافت النائبة في كلمتها بمؤتمر الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن السيدة المصرية تحملت الكثير وحمت بلادها في ٣٠ يونيو، وصبرت على تدهور الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد قبل التغيير.

واختتمت أن دعم الرئيس السيسي للمرأة المصرية، أدى إلى إصرارهن على دعم الرئيس خلال مرحلة رئاسية جديدة.

وحضر المؤتمر جموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.