«مستقبل وطن» بالجيزة: ندعم الرئيس لاستكمال تحقيقه طفرة تنموية فى مصر

قال عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، عضو مجلس الشيوخ، إن حضور اليوم ليؤكد دعم الحزب لاستكمال المسيرة مع الرئيس السيسي، إيمانًا برؤيته الثاقبة وسعيه لتحقيق طفرة تنموية في مصر، ولحماية مقدرات الأمن القومي وغيرها من الإنجازات.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، داعيًا بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

حضر المؤتمر جموع غفيرة من المواطنين من جميع قرى ومراكز الجيزة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.