الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في مؤتمر جماهيري حاشد

ثروت سويلم: إنجازات السيسي إعجاز والشعب المصري خلفه

اللواء ثروت سويلم
اللواء ثروت سويلم

شارك عدد من أعضاء مجلس النواب، في مؤتمر جماهيري حاشد، نظمته النائبة سولاف درويش، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالبنوك والأعمال المالية، برعاية حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ثروت سويلم، نائب الشرقية، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن التفاف الشعب المصري بكامل أطيافه حول الرئيس رسالة قوية  للغرب والدول المعادية أن الشعب المصري حريص كل الحرص علي دعم الرئيس وأن ما قام به الرئيس 
في الفترة السابقة في مصر إعجاز وليس انجاز.

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أكد أن دعم الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية يؤكد ان مصر هي الأمن والأمان للوطن العربي وأنها قلب الأمة العربية وأن الرئيس السيسي هو زعيم مصر والوطن العربي، وقدم النائب الشكر  والتقدير لقيادات حزب مستقبل وطن للجهد المبذول  في دعم الرئيس.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للنائبة سولاف درويش، ولحزب مستقبل وطن علي تنظيم ذلك المؤتمر الجماهيري الحاشد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المشاركين في المؤتمر، أن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحققت في عهده نقله نوعية لم تشهده مصر من قبل، وان ما تحقق خلال تلك المدة لم يتحقق في  مصر في 30 عامًا.

مجلس النواب مؤتمر جماهيري النائبة سولاف درويش الأعمال المالية الانتخابات الرئاسية السيسي

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