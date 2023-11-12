ثروت سويلم: المسابقات ستتخذ قرارًا حاسمًا بشأن ما حدث من جمهور الأهلى فى مباراة الجونة

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عما سيحدث بشأن جماهير الأهلي لما بدر منها في مباراة الجونة.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم نتيجة مباراة الأهلي والجونة بهدف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة دوري نايل 2023-2024.

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ثروت سويلم: المراقب ذكر واقعة مشادة جماهير الأهلي في تقريره

وقال ثروت سويلم، في تصريحات تليفزيونية، "شاهدنا المشادة التي وقعت بين جماهير الأهلي في مباراة الجونة، وبالتأكيد المراقب ذكر تلك الواقعة في تقرير ولجنة المسابقات هي التي ستتخذ القرار".

وأضاف: "ما شاهدناه في المباراة يجعل هناك صعوبة كبيرة لزيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة".

وواصل حديثه قائلا: "كان يجب الإعلان بشكل رسمي من اتحاد الكرة عن عدم مشاركة الزمالك في السوبر المصري لعامين متتاليين عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة لحسم الجدل".

وأكمل: "لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق ببطولة سوبر النخبة، سواء بشأن تغيير الفرق المشاركة أو مشاركة الزمالك في المسابقة والفرق الأربعة التي تم الإعلان عنها هي التي ستشارك في البطولة".

وأتم ثروت سويلم تصريحاته قائلًا: "رابطة الأندية كانت تنوي إنشاء لجنة تضم أبرز نجوم كرة القدم المصرية لاختيار أفضل لاعب في الدوري عقب كل جولة وكذلك لاختيار أفضل مدرب وأفضل حكم ولكن تم تأجيل الأمر".

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة

شهدت مباراة الجونة والأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة دوري نايل، مشاجرة بين ألتراس الأهلي من محافظتي القاهرة والإسكندرية في مدرج ملعب خالد بشارة الذي يستضيف المباراة.

وأظهرت لقطات فيديو مشادة بين جماهير الأهلي داخل المدرج وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي.

وقال مصدر إن سبب مشاجرة جماهير الأهلي هو خلاف داخل المدرج بين مجموعة ألتراس القاهرة ومجموعة ألتراس الإسكندرية على من يقود المدرج والتشجيع في المباراة وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين الجماهير وتدافعوا في المدرج أثناء ركضهم، وسقطت بعض الجماهير على الأرض.

وبدأ الاشتباك بالأيدي بين مجموعة صغيرة من الجماهير في وسط المدرج قبل أن يتطور الاشتباك ويدخل فيه العديد من الجماهير الموجودة.