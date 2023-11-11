أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من إعلان رابطة "أولتراس" أهلاوي تجميد نشاطهم، عادت الرابطة مجددًا لإحداث أزمة جديدة من أزماتها التي لم تنتهي طيلة السنوات الماضية.

وظهرت حالة من الفوضى داخل مدرجات جماهير النادي الأهلي بعد دقائق قليلة من انطلاق مباراة المارد الأحمر أمام الجونة في الجولة الرابعة المؤجلة من دوري نايل 2023-2024.

بداية الأزمة كانت بعد دخول مجموعة من أولتراس أهلاوي فرع الإسكندرية في خلاف مع مجموعة القاهرة بشأن من يقود المدرج أثناء الهتاف والتشجيع.

وتطور الخلاف إلى اشتباكات بالأيدي بين المجموعتين، لتظهر اللقطات مظهرًا مؤسفًا للغاية، ولتعيد إلى الأذهان سنوات عانى فيها المدرجات المصرية من ظاهرة "الأولتراس" التي غلب عليها طابع التعصب والبلطجة.

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تاريخ من شغب "أولتراس" أهلاوي

بداية تدشين رابطة أولتراس أهلاوي كانت عام 2007، وفي العام ذاته تم تدشين أولتراس وايت نايتس الذي ينتمي إلى نادي الزمالك.

وشهد تاريخ مجموعة الأولتراس سلسلة من الحوادث المؤسفة، حيث كانت البداية بعد قيام مجموعة أولتراس أهلاوي بحرق مشجع من نادي الزمالك يُدعى "محمد عبد المولى" أثناء إحدى مباريات كرة السلة بين الناديين.

هذه الواقعة كانت بداية موجة من العنف والتعصب بين رابطتي أولتراس أهلاوي ووايت نايتس، والتي تكررت في أكثر من مناسبة، حيث كانت كل مجموعة تقوم بعمل أكمنة للمجموعة الأخرى من أجل الاعتداء عليها وأخذ البانر الخاص بها.

وفي مطلع يناير 2009، اندلعت أزمة كبيرة في ستاد الإسماعيلية بين أولتراس أهلاوي وأولتراس "يلو دراجونز" الذي ينتمي إلى النادي الإسماعيلي.

وكانت الأزمة بسبب إلقاء الجماهير للشماريخ داخل أرضية ملعب المباراة.

وبسبب الأزمة بين الرابطتين، خرج لاعبو الأهلي داخل ممر أمني عقب قيام جماهير الإسماعيلي بتحطيم كراسي المدرجات وإلقائها على لاعبي الأهلي والجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة مانويل جوزيه.

أولتراس أهلاوي لم يكتف بذلك بل وصل إلى درجة كبيرة من العنف أكثر من أي رابطة جماهيرية أخرى.

ودخلت المجموعة في معاداة رجال الأمن، عندما تم الاعتداء عليهم في مباراة الأهلي وكيما أسوان ببطولة كأس مصر عام 2010.

وتسببت تلك الواقعة في إصابة 150 فردًا من الطرفين، وتم إحراق 14 سيارة خاصة و4 سيارات تابعة للشرطة والأمن المركزي.

ولم يكتف الأولتراس بإحداث العنف هنا في مصر فقط، بل حتى في الخارج أيضًا وتحديدًا في مدينة الدار البيضاء المغربية والتي شهدت قيام أولتراس أهلاوي بالاشتباك مع مجموعة من جماهير بايرن ميونخ الألماني وإطلاق شمروخ على المشجعين في أحد المقاهي.

وحدثت تلك الواقعة بعد سفر جماهير أولتراس أهلاوي إلى المغرب لمؤازرة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية عام 2013.

وفي نفس العام، قامت جماهير الأهلي بتوجيه السباب والهتافات ضد الداخلية والقوات المسلحة وإشعال الشماريخ بكثافة وإلقائها بالملعب.

وخلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014، خرجت روابط الأولتراس في مظاهرات واحتجاجات في أكثر من مناسبة.