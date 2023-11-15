مفوض العشائر الفلسطينية لـ"الدستور": الموقف المصرى الأردنى أفسد مخطط تهجير سكان غزة

قال عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية في غزة، تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى قتل أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا من أجل التغطية على هزيمتها المدوية يوم السابع من أكتوبر المنصرم، حين سقطت المنظومة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية على أيدي المقاومة الفلسطينية.

وأضاف “المصري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعي لاستغلال عملية السابع من أكتوبر لتنفيذ المخطط القديم الحديث وهو تهجير السكان لإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتصفيتها، من خلال تغيير اللهجة واستمالة الدول الأوروبية لتسهيل قبول اللاجئين الفلسطينيين وهو ما يهدد بنكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

وأشار “المصري” إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تكديس السكان في منطقة جنوب القطاع ويجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة لفرض الهجرة القسرية على المواطنين.

المصري: مخطط التهجير لا يقتصر على سكان قطاع غزة فحسب

وأكد أن مخطط التهجير لا يقتصر على سكان قطاع غزة فحسب، فالاحتلال يريد إفراغ كل الأرض الفلسطينية من أصحابها الأصليين لينفذ مخططه في إقامة دولة يهودية عنصرية للشعب اليهودي.

وشدد المفوض العام للعشائر الفلسطينية علي أن الموقف الحازم للأشقاء في مصر والأردن ورفضهم القاطع لمخطط التهجير بالإضافة إلى الموقف المبدئي من الفلسطينيين سيفشل هذا المخطط.

وتابع: “أطماع دولة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة أصبحت واضحة لذلك المطلوب الآن من كل الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الشقيقة الكبرى مصر دعم سكان قطاع غزة وتعزيز صمودهم وذلك من خلال رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية وتقديم كل أشكال الإسناد للشعب الفلسطيني ليتمكن من مقارعة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال كل مخططاته التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية وتستهدف أيضا الأمن القومي المصري والأردني والعربي”.