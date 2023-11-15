الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تأجيله مرتين..

إدارة مهرجان الجونة تحدد موعد الدورة السادسة: ندعم فلسطين بطريقتنا

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه جار الإعداد لإطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى أن الموعد المقترح لها منتصف ديسمبر المقبل.

وكتب “الشناوي” عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "يتم حاليا الإعداد للدورة السادسة وستختفي المظاهر الاحتفالية وستقدم تظاهرة للسينما الفلسطينية، وغالبا ستختصر فعاليات المهرجان إلى نحو خمسة أيام بدلا من ثمانية الموعد المقترح منتصف ديسمبر المقبل، وهذا هو الموقف الإيجابي الذي يجب أن تلعبه كل الأنشطة الثقافية في الوطن العربي".

وأضاف: "الإلغاء تحت شعار التعاطف أراه يعبر عن موقف سلبي ومن خلال المهرجانات يصل صوت الحق الفلسطيني للعالم والضيوف الأجانب سيلعبون دور في إيصال الرسالة وفضح المذابح الإسرائيلية في غزة وأتمنى أن تنجح خطة  القائمين عن المهرجان ويعلو صوت الحق الفلسطيني من (الجونة)".

تأجيل مهرجان الجونة

وخلال الـ5 سنوات الماضية، استهدف مهرجان الجونة السينمائي عرض باقة متنوعة من الأفلام للجمهور، سواء كان الجمهور المصري أو العربي العاشق للسينما، والذي يعقد هذا العام تحت إشراف وزارة الآثار والسياحة، لذا ينتظر الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومحبو السينما، الدورة السادسة، وكان من المقرر إقامتها في الـ27 أكتوبر الجاري، كما أعلنت إدارته، بعد الظروف التي تعرض لها أشقاؤنا في غزة نتيجة قصف جيش الاحتلال لعدد من المباني والمناطق، ليكون هذا التأجيل الثاني بعد المرة الأولى.

ويربط مهرجان الجونة السينمائي في هذا العام 2023 بين صناع السينما من المنطقة العربية وصناع السينما العالمية؛ من أجل تبادل الخبرات والتجارب، كما يهدف المهرجان إلى اكتشاف مواهب جديدة بهدف تطوير صناعة السينما، حيث يعرض مجموعة مميزة من الأفلام المختارة والتي حصلت على جوائز في مهرجانات عالمية سابقة.

الناقد الفني طارق الشناوي طارق الشناوي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة الجونة السينمائي الموعد المقترح له منتصف ديسمبر المقبل

الأكثر قراءة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

"الحمد لله".. هنا الزاهد تعلن انفصالها عن الفنان أحمد فهمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء