إدارة مهرجان الجونة تحدد موعد الدورة السادسة: ندعم فلسطين بطريقتنا

بعد تأجيله مرتين..

قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه جار الإعداد لإطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى أن الموعد المقترح لها منتصف ديسمبر المقبل.

وكتب “الشناوي” عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "يتم حاليا الإعداد للدورة السادسة وستختفي المظاهر الاحتفالية وستقدم تظاهرة للسينما الفلسطينية، وغالبا ستختصر فعاليات المهرجان إلى نحو خمسة أيام بدلا من ثمانية الموعد المقترح منتصف ديسمبر المقبل، وهذا هو الموقف الإيجابي الذي يجب أن تلعبه كل الأنشطة الثقافية في الوطن العربي".

وأضاف: "الإلغاء تحت شعار التعاطف أراه يعبر عن موقف سلبي ومن خلال المهرجانات يصل صوت الحق الفلسطيني للعالم والضيوف الأجانب سيلعبون دور في إيصال الرسالة وفضح المذابح الإسرائيلية في غزة وأتمنى أن تنجح خطة القائمين عن المهرجان ويعلو صوت الحق الفلسطيني من (الجونة)".

تأجيل مهرجان الجونة

وخلال الـ5 سنوات الماضية، استهدف مهرجان الجونة السينمائي عرض باقة متنوعة من الأفلام للجمهور، سواء كان الجمهور المصري أو العربي العاشق للسينما، والذي يعقد هذا العام تحت إشراف وزارة الآثار والسياحة، لذا ينتظر الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومحبو السينما، الدورة السادسة، وكان من المقرر إقامتها في الـ27 أكتوبر الجاري، كما أعلنت إدارته، بعد الظروف التي تعرض لها أشقاؤنا في غزة نتيجة قصف جيش الاحتلال لعدد من المباني والمناطق، ليكون هذا التأجيل الثاني بعد المرة الأولى.

ويربط مهرجان الجونة السينمائي في هذا العام 2023 بين صناع السينما من المنطقة العربية وصناع السينما العالمية؛ من أجل تبادل الخبرات والتجارب، كما يهدف المهرجان إلى اكتشاف مواهب جديدة بهدف تطوير صناعة السينما، حيث يعرض مجموعة مميزة من الأفلام المختارة والتي حصلت على جوائز في مهرجانات عالمية سابقة.