للمرة الثانية.. تأجيل مهرجان الجونة السينمائى مراعاة للأحداث فى غزة

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

وتأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت، بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفًا مع أهالي غزة.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

تأجيل مهرجان الجونة

وخلال الـ5 سنوات الماضية، استهدف مهرجان الجونة السينمائي عرض باقة متنوعة من الأفلام للجمهور، سواء كان الجمهور المصري أو العربي العاشق للسينما، والذي يعقد هذا العام تحت إشراف وزارة الآثار والسياحة، لذا ينتظر الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومحبو السينما، الدورة السادسة، وكان من المقرر إقامتها في الـ27 أكتوبر الجاري،-كما أعلنت إدارته، بعد الظروف التي تعرض لها أشقاؤنا في غزة نتيجة قصف جيش الاحتلال لعدد من المباني والمناطق، ليكون هذا التأجيل الثاني بعد المرة الأولى.

ويربط مهرجان الجونة السينمائي في هذا العام 2023 بين صناع السينما من المنطقة العربية وصناع السينما العالمية؛ من أجل تبادل الخبرات والتجارب، كما يهدف المهرجان إلى اكتشاف مواهب جديدة بهدف تطوير صناعة السينما، حيث يعرض مجموعة مميزة من الأفلام المختارة والتي حصلت على جوائز في مهرجانات عالمية سابقة.