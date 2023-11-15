البيت الأبيض: لم نوافق على قصف مستشفى الشفاء لكنه قرار يخص إسرائيل

اعتبر البيت الأبيض أن العملية العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال بمحيط مستشفى غزة قرار “يخص إسرائيل”.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أنه لا ينبغي لإسرائيل استهداف المستشفيات في غزة بالقصف الجوي، مضيفًا: "كما نرى أنه يجب حماية المدنيين من تبادل إطلاق النار".

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة لم توقع على العملية المحددة حول مستشفى الشفاء، ولا توافق على أي من الخطط العسكرية الإسرائيلية، قائلًا: "لم نمنح الموافقة على عملياتهم العسكرية حول المستشفى بطريقة مماثلة لحقيقة أننا لا نمنح الموافقة على عملياتهم التكتيكية الأخرى".

الولايات المتحدة غير راضية عن استهداف المستشفيات

وقال إنه "سيمتنع عن تقديم تعليق مستمر على العملية الجارية"، مؤكدأً أن الولايات المتحدة "لا تريد أن ترى المستشفيات تتعرض للهجوم، وترى المدنيين الأبرياء والمرضى والطاقم الطبي يصبحون ضحايا لتبادل إطلاق النار بين حماس وقوات الدفاع الإسرائيلية".

كما أفاد بأن العملية حول الشفاء "لم تكن محور" المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو، إن إسرائيل هاجمت مجمع الشفاء بالرغم من معارضة الجميع، لكي تثبت أنه لا توجد قوة قادرة على إيقافها.