القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب 1200 مجزرة واعتدى على مرضى ونازحين بمجمع الشفاء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1200 مجزرة في قطاع غزة، إضافة إلى قيامه بالتعدي بالضرب على المرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي؛ وذلك حسب مسئولين بغزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن المسئولين بغزة، أعلنوا عن وجود 3640 مفقودًا في القطاع من بينهم 1770 طفلًا تحت الأنقاض موضحين أن عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 11500 بينهم 4710 أطفال.

ونوّهت القاهرة الإخبارية نقلا عن مسئولين في غزة، إلى أن عدد المصابين بالقطاع ارتفع إلى 29800، وأكثر من 70% من مصابي القطاع من النساء والأطفال.