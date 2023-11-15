الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب 1200 مجزرة واعتدى على مرضى ونازحين بمجمع الشفاء

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1200 مجزرة في قطاع غزة، إضافة إلى قيامه بالتعدي بالضرب على المرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي؛ وذلك حسب مسئولين بغزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن المسئولين بغزة، أعلنوا عن وجود 3640 مفقودًا في القطاع من بينهم 1770 طفلًا تحت الأنقاض موضحين أن عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 11500 بينهم 4710 أطفال.

ونوّهت القاهرة الإخبارية نقلا عن مسئولين في غزة، إلى أن عدد المصابين بالقطاع ارتفع إلى 29800، وأكثر من 70% من مصابي القطاع من النساء والأطفال.

الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي الاخباريه

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": حماس لم تُبلغ إيران بالهجوم وطهران لن تدخل الحرب بالنيابة عنها

ماكرون يندد بشدة بقصف البنى التحتية المدنية فى قطاع غزة

أستاذ قانون دولى: ما يحدث من جرائم ترتكبها قوات الاحتلال فى غزة خرق للقانون الدولى

القاهرة الإخبارية: دبابات الاحتلال ما زالت تتواجد بمحيط مجمع الشفاء الطبى بغزة

البيت الأبيض ينفى موافقته على الاقتحام الإسرائيلى مستشفى الشفاء

أسامة السعيد: الضغوط الدولية غير كافية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب

قوات الاحتلال تنسحب من مجمع الشفاء الطبى وتبقى على حصاره

“القاهرة الإخبارية”: قوات الاحتلال تتخذ من الكوادر الطبية والنازحين بمجمع الشفاء دروعًا بشرية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

عمرو فهمى يعلق على أزمة بيومى فؤاد ومحمد سلام وسبب انتقاد الجمهور

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": حماس لم تُبلغ إيران بالهجوم وطهران لن تدخل الحرب بالنيابة عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء