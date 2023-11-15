الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"عسل" يلتقى قيادات قطاع "كهرباء شمال الدقهلية" لمناقشة المؤشرات الفنية

اجتماع المهندس محمد
اجتماع المهندس محمد عسل مع مسئولي قطاع شمال الدقهلية

التقي المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع  الكهرباء  مع مسئولي قطاع شمال الدقهلية، ضمن الاجتماعات الشهرية لمناقشة كافة مؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمالية للقطاع.

حضر الاجتماع كل من رؤساء قطاعات (التشغيل والتحكم- الشئون الفنية- التجاري) ورؤساء قطاع (الشئون التجارية بكفر الشيخ ودمياط - كبار المشتركين -التفتيش الفني والمالي والتجاري- المشروعات- الجودة- التخطيط الفني- التكاليف- العدادات- نظم المعلومات- القانوني- السلامة والصحة المهنية) ومديري عموم (الشئون التجارية المركزية- المشروعات- انظمة العدادات الحديثة - المراجعة- المتابعة) بالشركة وبحضور المهندس رئيس قطاع شمال الدقهلية ومديري عموم (المشروعات - الشئون الفنية - الهندسات - الشئون التجارية) والسادة (مديري الهندسات- رؤساء الإيرادات) بالقطاع.

وفي البداية، رحب بجميع الحضور وتمت مناقشة كافة المستجدات حيث تم عرض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وخطة تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية ومشروعات الغير وموقف تركيب الفرد الخامس الخاص بالإنارة العامة، وموقف تنفيذ سلاسل رفع قدرات المحولات مع التأكيد علي اتباع الأسس الفنية المعتمدة في تنفيذ كافة الأعمال.

كما تمت مناقشة حركة تركيب العدادات وموقف العدادات الكودية علي المنصة الإلكترونية الموحدة، ونسب التحصيل والفقد وموقف الخطه العاجله لتحسين الفقد في الطاقة مع التأكيد علي تحقيق مستهدف الشركة.

وأكد علي ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الصيانة واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بمنتهي الدقة، ومراجعة منظومة إطفاء الحريق بالمواقع نطاق الشركة مع دراسة الأعطال علي المغذيات بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية.

وشدد عسل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ استعدادًا لمواجهة تقلبات فصل الشتاء وتوفير ماكينات الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي مخاطر.

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء المهندس محمد عسل

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