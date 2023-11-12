رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء يناقش مؤشرات الأداء مع مسؤولي قطاع دمياط

اجتمع محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، الأحد، مع مسؤولي قطاع دمياط في إطار الاجتماعات الشهرية لمناقشة مؤشرات الاداء الفنيه والتجارية والمالية للقطاع.

جاء ذلك بحضور رؤساء قطاعات (التشغيل والتحكم - الشؤون الفنية - التجاري) ورؤساء قطاع (الشئون التجارية بكفر الشيخ ودمياط - كبار المشتركين -التفتيش الفني والمالي والتجاري - المشروعات - الجودة - التخطيط الفني - التكاليف - العدادات - نظم المعلومات - القانوني - السلامة والصحه المهنيه) ومديري عموم (الشؤون التجارية المركزية - الإدارة العامة لكبار المشتركين - الإدارة العامة للمصالح الحكومية - المشروعات -المراجعة - المتابعة) بالشركة وبحضور المهندس رئيس قطاع دمياط ومديري عموم (المشروعات - الشؤون الفنية - الهندسات - الشؤون التجارية) و(مديري الهندسات - رؤساء الإيرادات ) بالقطاع.

الاجتماعات الشهرية لمناقشة مؤشرات الاداء الفنيه

في بداية الاجتماع، رحب عسل بجميع الحضور وتم مناقشة المستجدات حيث تم عرض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وخطة تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية ومشروعات الغير وموقف تركيب الفرد الخامس الخاص بالإنارة العامة وموقف تنفيذ سلاسل رفع قدرات المحولات مع التأكيد علي اتباع الاسس الفنيه المعتمده في تنفيذ كافه الاعمال.

وتم مناقشة حركة تركيب العدادات وموقف العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية الموحدة ونسب التحصيل والفقد وموقف الخطه العاجله لتحسين الفقد في الطاقه مع التاكيد علي تحقيق مستهدف الشركة.

وأكد رئيس كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الصيانه واتباع تعليمات السلامه والصحه المهنية بمنتهي الدقة ومراجعه منظومة اطفاء الحريق بالمواقع نطاق الشركة مع دراسة الاعطال على المغذيات بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية.

واتخاذ الاجراءات اللازمه لمواجهه فصل الشتاء وتوفير ماكينات الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنيه لموجهه اي مخاطر.

واكد عسل علي تامين كافه المواقع والمهمات والسيارات التابعه للشركة مع الالتزام بخطة تطوير المباني والمنشآت وتوحيد الهوية البصرية لمراكز خدمة العملاء، ورفع معدلات الأداء وعرض المشاكل والمعوقات اولا باول لحلها بهدف تحقيق مستهدفات الشركه، وفي نهاية الاجتماع تمني دوام التوفيق لجميع العاملين.