محمود فوزي: الرئيس السيسي بصماته واضحة.. وما حدث خلال 9 سنوات إنجازًا يستحق الإنصاف

شهد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، افتتاح مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية، بحضور العميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة وأعضاء المكتب الرئيسي، وأعضاء الحملة بالإسكندرية.

وقال المستشار محمود فوزي، إن محافظة الإسكندرية محافظة كبيرة وتمتلك قاعدة انتخابية كبيرة، مشيرًا إلى أن الحملة مرنة تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة، فنحن لا نقدم مرشح لأول مرة فالمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصماته وآثاره واضحة وشخصيته يعرفها الجميع، كما أن الحملة جامعة لكل المصريين.

وأوضح أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، هو قائد يعالج المسائل من جذورها وليس القشور، لافتًا أن مصر عقب 2011 شهدت ظروف عصيبة من ضعف المؤسسات والإرهاب كاد يعصف بسيناء، لولا وقفة القوات المسلحة وقائدها الأعلى، وعلى مدار 9 سنوات كان هناك العديد من الإنجازات من البنية الأساسية وإعادة بناء المؤسسات، وعملية التنمية الشاملة وخلق وظائف جديدة، فما حدث خلال السنوات الأخيرة كان انجازًا كبيرًا يستحق أن ننظر إليه بإنصاف.

وأضاف أننا خلال الحملة تستهدف توجيه خطابنا لكل المصريين ولكننا نستهدف بشكل أساسي الشباب والمرأة، مشيرًا إلى أننا سوف نعمل على جعل مقر الحملة الانتخابية بالإسكندرية منصة وقبلة لكل المصريين، واستقبال جميع المتطوعين والمواطنين ونحرص على الإجابة على جميع الاسئلة والاستفسارات من خلال جميع وسائل التواصل مع الحملة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من 9نوفمير وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر.

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي