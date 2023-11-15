أسامة الشيخ: الفوز بحقوق البث تأكيد على ثقة فيفا بالشركة المتحدة

عبر أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات الرياضة بـ الشركة المتحدة، عن سعادته بحصول الشركة على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

وقال الشيخ في مؤتمر الإعلان عن الشركات الراعية لحقوق بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2026: "الحقوق التي حصلنا عليها تتضمن بث مباريات المنتخب ولقطات الإعادة لمباريات المنتخبات الأخرى وهذا سيسهل من مهمة قنوات أون تايم، وتأكيد على ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في الشركة المتحدة".

وأضاف: "نحتاج لمضاعفة الجهود من العاملين بالقنوات لتقديم محتوى جيد للمشاهد المصري".

وأردف: "نحتاج للجماهير في الملعب بالمباريات المقبلة، ونريد أن نرى 80 ألف مشجع في كل مباراة لنحتفل جميعًا بتأهل مصر لنهائيات كأس العالم قبل أكتوبر 2025".

وعن مفاوضات الحصول على حقوق البث، قال: "تفاوضنا مباشرة مع فيفا دون وسيط ولم ندفع عمولة لأي شخص أو شركة وهذه هي أسرع 3 عقود رعاية لبث مباريات التصفيات على قناة مصرية".

وسبق أن أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن حصولها على حقوق بث جميع مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى حقوق عرض ملخصات كل مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

وبناءً على النظام الجديد لبطولة كأس العالم التي ستضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بداية من نسخة 2026، تم تقسيم قارة إفريقيا إلى 9 مجموعات كل مجموعة، تضم 6 منتخبات وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول مباشرة، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.



