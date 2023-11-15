جهاد الحرازين: مؤسسات الدولة المصرية عبرت عن رفضها القاطع لجرائم الاحتلال فى فلسطين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي، إن الدولة المصرية لم تتخل عن مساندة القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان عام 1948، حيث دعت مصر مرارًا وتكرارًا المجتمع الدولي إلى ضرورة حل الدولتين باعتبار القدس عاصمة فلسطين.

المساعي المصرية لنصرة فلسطين

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ؛اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية قامت بعقد قمة القاهرة للسلام من أجل الحديث حول الأوضاع الراهنة في فلسطين، علاوة عن مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في وقف إطلاق النار مع السماح للشاحنات الإنسانية بالعبور إلى سكان غزة.

وتابع: "تواصلت الخارجية السياسية المصرية مع الكثير من القادة الأوروبيين، من أجل المطالبة بضرورة التدخل الدولي لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية سريعًا".

واستطرد: "تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والمحلية، كما طالب الرئيس السيسي بضرورة توفير لجنة تحقيق دولية للنظر في الجرائم التي قام بتنفيذها الاحتلال الصهيوني بحق الإنسانية الفلسطينية".

جرائم الاحتلال

وأشار إلى أن كافة مؤسسات الدولة المصرية عبرت عن استنفارها الشديد لكافة الأحداث الدامية، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي.