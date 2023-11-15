الدكتور وجدى أمين: مستشفى العريش العام به أطقم طبية كبيرة واهتمام بمصابى غزة

قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة: “مستشفى العريش به أطقم طبية كبيرة وكافة التخصصات وتجرى كافة الفحوصات داخل المستشفى، والتدخلات الجراحية وهو مجهز على أعلى مستوى لجميع الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية لمصابي غزة”.

وأضاف أن حالات مرضية غزة تحسنت بشكل كبير، ويوجد اهتمام مشدد بها في مصر، والمستشفى معتمد على قوته الأساسية من الأطباء مع تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة لهم في مصر.

جهود مستشفى العريش

وأوضح الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل زيارته لمعبر رفح، قائلًا: إنها المرة الأولى التي أزور فيها المعبر، وقد كان أول جزء في الرحلة، هو زيارة مستشفى العريش العام، حيث دخلنا إلى المستشفى وزرنا عددًا من الجرحى والمصابين من أهل غزة، والذين تم تحويلهم من مستشفى الشفاء إلى مستشفى العريش العام، وهذه أحد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية اليوم بأن ترسل المساعدات الإغاثية إلى غزة، وتجلب العالقين من الأجانب والمصابين والجرحى أصحاب الإصابات الخطيرة من أبناء غزة إلى مستشفى العريش العام.

جهود مستشفى العريش العام فى تقديم الخدمات الطبية لمصابى غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة Dmc، بدأنا الرحلة بألم شديد جدًا، شاهدنا الأطفال الذين تم استشهاد أهاليهم، لافتًا إلى أن مستشفى العريش العام يبذل مجهودا كبيرا جدًا في رعايتهم وعلاجهم، معقبا: "فخور جدًا بمستشفى العريش العام، وبخدماته الطبية، حيث يقدم خدمة على أعلى مستوى لمصابي غزة، وأدعو الجميع للزيارة".

معبر رفح

كان معبر رفح قد استقبل، في وقت سابق، عددا من حالات من مصابي قطاع غزة، فضلًا عن أفواج من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين الذين كانوا عالقين في القطاع، ووصل عددهم لنحو 400 شخص.

كما جرى تجهيز نحو 150 شاحنة مساعدات إنسانية، لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق معبر رفح.