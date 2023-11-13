الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مستشفى العريش: أنقذنا حياة الكثير من المرضى الفلسطينيين قبل وفاتهم (فيديو)

الدكتور أحمد منصور
الدكتور أحمد منصور

تحدث الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، عن الجهود التي يبذلها الأطباء والممرضين في استقبال وعلاج الجرحى القادمين من قطاع غزة، الذين يعانون من إصابات حروق وأمراض مزمنة وفقدان للأطراف.

وأكد منصور، في لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، أن المستشفى يتمتع بتقنيات عالية وخبرة مميزة في مجال الجراحة والتجميل والأوعية الدموية والمخ والأعصاب، ما يمكنه من التعامل مع الحالات المركبة والصعبة، وإنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين كانوا مهددين بالبتر أو الوفاة.

وأشار إلى أن المستشفى يقوم بإجراء العمليات الجراحية الضرورية للحالات التي تحتاج تدخل سريع، ويتابع الحالات الأخرى بشكل دوري، ويوجه بعضها إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج الكامل، كما أعرب عن سعادته بنجاح عملية إلغاء بتر طفلة صغيرة كانت محددة لها في غزة، وتحسن حالة مريض يعاني من السرطان. 

وأثنى منصور، على التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني في تسهيل نقل الجرحى وتوفير الرعاية الصحية لهم، مؤكدا أن مستشفى العريش يقف دائما جاهزا لاستقبال أي حالة تحتاج المساعدة.

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