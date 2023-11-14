الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف سالمان: مستشفى العريش العام تبذل مجهودًا كبيرًا فى رعاية وعلاج المصابين الفلسطينيين

الدكتور أشرف سالمان
الدكتور أشرف سالمان

أوضح الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل زيارته لمعبر رفح، قائلًا: إنها المرة الأولى التي أزور فيها المعبر، وقد كان أول جزء في الرحلة، هو زيارة مستشفى العريش العام، حيث دخلنا إلى المستشفى وزرنا عددا من الجرحى والمصابين من أهل غزة، والذين تم تحويلهم من مستشفى الشفاء إلى مستشفى العريش العام، وهذه أحد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية اليوم بأن ترسل المساعدات الإغاثية إلى غزة، وتجلب العالقين من الأجانب والمصابين والجرحى أصحاب الإصابات الخطيرة من أبناء غزة إلى مستشفى العريش العام.

جهود مستشفى العريش العام في تقديم الخدمات الطبية لمصابي غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة Dmc، بدأنا الرحلة بألم شديد جدًا، شاهدنا الأطفال الذين تم استشهاد أهاليهم، لافتًا إلى أن مستشفى العريش العام تبذل مجهودا كبيرا جدًا في رعايتهم وعلاجهم، معقبا: "فخور جدًا بمستشفى العريش العام، وبخدماتها الطبية التي تقدم على أعلى مستوى لمصابي غزة، وأدعو الجميع للزيارة". 

مصابي غزة جرحى غزة الشركة المتحدة دكتور أشرف سالمان معبر رفح فلسطين

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