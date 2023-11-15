"الحياة الأسرية" في مؤتمر لجنة المتزوجين بدير المحرق بأسيوط

أقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس خلال نوفمبر الجاري، المؤتمر الأول للآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة بإيبارشيات الوجه القبلي الذي شمل 28 إيبارشية تحت عنوان "الحياة الأسرية التوعية - التشخيص - العلاج"، في دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط.

وتولى صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والمقرر المساعد للجنة الأسرة ومقرر لجنة المتزوجين الفرعية، بينما حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاوس، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والخادم مجدي كمال المحاضر بمعاهد المشورة الأرثوذكسية.

شارك في المؤتمر أكثر من ١٠٠ من الآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة، وتضمن خمس محاضرات ومجموعات عمل أدارها خدام معهد المشورة بالزقازيق، وندوة مفتوحة لمناقشة قضايا الأسرة وبحث التوصيات الخاصة بالمؤتمر.

كما نوقشت بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أمس، رسالة ماچستير تناولت بالبحث موضوع "المسرح الكنسي" في سابقة هي الأولى من نوعها في الدراسات الأدبية المصرية بجامعات مصر.

حمل البحث المقدم من الباحثة مي محمد مرسي عنوان "المسرح الكنسي المعاصر في مصر" وجرت الدراسة تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد بلبولة أستاذ الأدب العربي وعميد كلية دار العلوم بمشاركة القس الدكتور بيشوى حلمى أستاذ اللاهوت والحوارات المسكونية بالكلية الإكليريكية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في المناقشة أيضًا الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم والأستاذة الدكتورة رانيا حليم رمزي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس.

تعرضت الرسالة لحركة المسرح الكنسي في الكنائس الأرثوذكسية، والكاثوليكية والإنجيلية من حيث نشأته وتطوره وأبرز رواده وقامت على جمع وتحليل النصوص الأدبية ومدى تفاعلها مع معطيات الكتاب المقدس والموروث المسيحي وكيفية إسقاطه على الواقع الاجتماعي.

وعقب المناقشة قررت اللجنة منح الباحثة درجة الماچستير بتقدير امتياز.