وكيل تعليم قنا يتابع تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تنفيذ الحقيبة التدريبية (تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي) باستهداف مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من التدريب هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي ولإعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي ومواطنين مُدركين مسؤولياتهم تجاه وطنهم.

فعاليات التدريب

وأضاف الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، خلال بيان صحفي، صادر عن مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أن فعاليات التدريب قد تبدأ الأحد المقبل 19 نوفمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري على أن تكون فعاليات اليوم الأول بعنوان الوعي والمواطنة واليوم الثاني التربية الإيجابية واليوم الثالث وضع خطة العمل وذلك من قبل المدربون المعتمدون من الأكاديمية المهنية للمعلمين مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعانة بـ الأكفاء والمتميزين في التدريب من الموجهين والمعلمين والأخصائيين.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، على حصر أعداد المتدربين وتحديد أماكن القاعات وتجهيزها لاستقبال المستهدفين من التدريب وتذليل العقبات التي تواجههم.