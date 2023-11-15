الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سقوط قذائف فى كريات شمونة شمالى إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوى

سقوط قذائف في كريات
سقوط قذائف في كريات شمونة شمالي إسرائيل

أفادت فضائية “الغد” في نبأ عاجل، بسقوط قذائف في كريات شمونة شمالي إسرائيل، مما أدي إلى إطلاق صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها.

قصفت مدينة عسقلان الساحلية برشقة صاروخية ردًا على المجازر التى يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت قبل قليل مدينة عسقلان الساحلية برشقة صاروخية ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، ودوت صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها.

وتداولت وسائل إعلام أنباء متطابقة، أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض أحد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة، الأربعاء حيث سقط في عسقلان، إثر دفعة صاروخية انطلقت من المقاومة الفلسطينية في غزة.

كما تبنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند لقوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105، واستهداف تجمع آخر لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.

قذيفة الياسين 105 المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية في غزة كريات شمونة إسرائيل كريات شمونة شمالي إسرائيل

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