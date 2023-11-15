بينى جانتس: الجيش يعمل فى عمق غزة.. ولا حصانة لأى مكان هناك

قال وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ الإسرائيلي، بيني جانتس، إنه سنصل لكل مكان من أجل القضاء على حماس فوق الأرض وتحتها.

وتابع، حسبما ذكرت فضائية الغد، اليوم الأربعاء، أن الجيش يعمل في عمق غزة ولا حصانة لأي مكان في القطاع، ولن يتوقف القتال حتى تحقيق أهدافنا، مضيفًا أن العملية البرية في قطاع غزة سيستغرق وقتا طويلا.

على إسرائيل العيش فى روتين الحرب فترة طويلة

وأكد في وقت سابق أنه على إسرائيل العيش في روتين الحرب فترة طويلة، مؤكدًا أن إسرائيل تتعرض لهجمات من جهات مختلفة، مشيرًا إلى أنه من واجبنا الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة، ونعمل على تجنب المدنيين خلال الحرب في غزة.