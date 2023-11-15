الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بينى جانتس: الجيش يعمل فى عمق غزة.. ولا حصانة لأى مكان هناك

بينى جانتس
بينى جانتس

قال وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ الإسرائيلي، بيني جانتس، إنه سنصل لكل مكان من أجل القضاء على حماس  فوق الأرض وتحتها.

وتابع، حسبما ذكرت فضائية الغد، اليوم الأربعاء، أن الجيش يعمل في عمق غزة ولا حصانة لأي مكان في القطاع، ولن يتوقف القتال حتى تحقيق أهدافنا، مضيفًا أن العملية البرية في قطاع غزة سيستغرق وقتا طويلا.

على إسرائيل العيش فى روتين الحرب فترة طويلة

وأكد في وقت سابق أنه على إسرائيل العيش في روتين الحرب فترة طويلة، مؤكدًا أن إسرائيل تتعرض لهجمات من جهات مختلفة، مشيرًا إلى أنه من واجبنا الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة، ونعمل على تجنب المدنيين خلال الحرب في غزة.

القضاء على حماس حكومة الطوارئ الإسرائيلي بيني جانتس قطاع غزة العملية البرية في قطاع غزة

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