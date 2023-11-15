بدء المرحلة الأولى لتدريب المتطوعين بـ" 1000 قائد سكاني" في بني سويف

انطلقت أولى فعاليات المرحلة الأولى من برنامج تدريب العناصر التي تم اختيارها للعمل متطوعين ضمن مبادرة 1000 قائد سكاني، والتي أطلقتها محافظة بني سويف ، لدعم وتحفيز الشباب وتأهيلهم في شتى مناحي القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي، لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

وتم البدء في تنفيذ البرنامج لتأهيل وتدريب المتطوعين، والذي تقوم على تنفيذه وحدة السكان بديوان عام المحافظة برئاسة مدير الوحدة محمد البحيري، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومنسقى الوحدات السكانية الفرعية بالمراكز، حيث تشمل المرحلة الأولى تدريب 570 متطوعاُ من 4 مراكز إدارية شملت بني سويف، الواسطى، اهناسيا،ناصر ، ويقوم بالتدريب،الذي يعقد بمراكز شباب بالمدن، أعضاء مبادرة بني سويف بشبابها وفقا للجدول الزمني والمحاور التدريبية والاختبارات الأولية والنهائية

وأشار بلال حبش نائب محافظ بني سويف والمشرف العام على الوحدة إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للجهات ذات الصلة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لعقد البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، ويستهدف 1000 متطوعاُ بمراكز ومدن المحافظة، مع التأكيد على أهمية تضمين البرنامج التدريب على تنوع الرسائل التوعوية بالقضية السكانية وأبعادها ووصولها لكافة نجوع وقرى المحافظة، من خلال المتطوعين ممن تم اختيارهم بواقع 25 قائد سكاني بكل وحدة قروية و البالغ عددها 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة.

وفي سياق آخر، واصل الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، متابعته المستمرة لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قام بزيارة للمشروعات بمجلس قروي بني عدي، مشددا على استمرار المتابعة اليومية لنسب ومعدلات التنفيذ،بجانب التواصل الدائم مباشرة وميدانيا بين كل الجهات ذات الصلة، بجانب الاجتماعات المتكررة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأعمال لحلها،حتى يتم الانتهاء من المشروعات في كافة القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، ودخولها الخدمة.

