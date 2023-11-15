الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء المرحلة الأولى لتدريب المتطوعين بـ" 1000 قائد سكاني" في بني سويف

المبادرة
المبادرة

انطلقت أولى فعاليات المرحلة الأولى من برنامج تدريب العناصر التي تم اختيارها للعمل متطوعين ضمن مبادرة 1000 قائد سكاني، والتي أطلقتها محافظة بني سويف ، لدعم وتحفيز الشباب  وتأهيلهم في شتى مناحي القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي، لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

وتم البدء في تنفيذ  البرنامج لتأهيل وتدريب المتطوعين، والذي تقوم على تنفيذه وحدة السكان بديوان عام المحافظة برئاسة مدير الوحدة محمد البحيري، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومنسقى الوحدات السكانية الفرعية بالمراكز، حيث تشمل المرحلة الأولى  تدريب 570 متطوعاُ من 4 مراكز إدارية شملت  بني سويف، الواسطى، اهناسيا،ناصر   ، ويقوم بالتدريب،الذي يعقد بمراكز شباب بالمدن،  أعضاء مبادرة بني سويف بشبابها وفقا للجدول الزمني والمحاور التدريبية والاختبارات الأولية والنهائية

وأشار بلال حبش نائب محافظ بني سويف والمشرف العام على الوحدة  إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للجهات ذات الصلة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لعقد البرنامج التدريبي  الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، ويستهدف 1000 متطوعاُ بمراكز ومدن المحافظة، مع التأكيد على أهمية تضمين البرنامج  التدريب على تنوع الرسائل التوعوية بالقضية السكانية وأبعادها ووصولها لكافة نجوع وقرى المحافظة، من خلال المتطوعين ممن تم اختيارهم بواقع 25 قائد سكاني بكل وحدة قروية  و البالغ عددها 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة.

وفي سياق آخر، واصل الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، متابعته  المستمرة لمشروعات المرحلة الأولى من  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قام بزيارة للمشروعات بمجلس قروي بني عدي، مشددا على استمرار المتابعة اليومية لنسب ومعدلات التنفيذ،بجانب التواصل الدائم مباشرة وميدانيا بين كل الجهات ذات الصلة، بجانب الاجتماعات المتكررة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأعمال لحلها،حتى يتم الانتهاء من المشروعات في كافة القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، ودخولها الخدمة.
 

بني سويف محافظ بني سويف 1000 قائد سكاني الشباب القضية السكانية

مواد متعلقة

انهيار منزل قديم غير مأهول بالسكان بمدينة الفشن في بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مشروع مجمع مواقف السيارات على الجانب الغربي

إزالة 138 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف 

تطوير 8 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين فى بنى سويف

إقبال كبير على معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع  الأساسية والاستراتيجية في سمسطا

افتتاح الطريق الدائري الجديد وكوبرى السلطاني بسمسطا ببني سويف

إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد ببني سويف

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

قتل أبوه وشرب سيجارة.. تفاصيل جديدة في تهشيم مريض رأس والده بالزيتون

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سقوط قذائف فى كريات شمونة شمالى إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء