وزير الخارجية يقدم التعازى لأسر ضحايا الأمم المتحدة جراء العدوان الإسرائيلى على غزة

قدم سامح شكري، وزير الخارجية، التعازي لأسر ضحايا منظمة الأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وقال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي: "نود أن نعرب عن تعازينا لمنظمات الأمم المتحدة ولأسر ما يقرب من 110 موظفين أمميين في غزة، وكذلك ممن كانوا يوفرون المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني"، منوهًا بأن "ذلك العدد غير مسبوق في وفيات الأمم المتحدة طوال عملهم في فلسطين".