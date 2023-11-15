مصر تهزم اليابان 3/0 فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة.. والسيدات يفزن على منغوليا

فاز منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال بثلاثة أشواط دون رد على نظيره اليابانى فى دور الثمانية لبطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تستمر حتى السبت المقبل.

وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024 ، جاءت نتيجة الأشواط 25/12 ، 25/19 ، ، ،25//9 ، سيطر منتخبنا على المباراة من بدايتها، وتمكن من حسم اللقاء ليواجه فى الدور قبل النهائى غد الفائز من مباراة المانيا والبرازيل التى تقام اليوم، كما فاز منتخب مصر للسيدات على منغوليا بثلاثة أشواط ، مقابل شوط واحد، وفاز المنتخب البريطانى على نظيره الجزائرى 3/0 فى منافسات الرجال.

وقال اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد إن منتخب مصر للرجال قدم مباراة قوية أمام نظيره اليابانى ، وظهر جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية ممتازة ، وحسموا اللقاء من الشوط الأول ، عندما فازوا بفارق 13 نقطة ، ليمتلكوا زمام الشوطين الثانى والثالث بسهولة مكنتهم من الفوز باللقاء بثلاثة أشواط دون رد.

وأضاف اللواء منصور درويش أن منتخب السيدات تحسن أداءه اليوم فى لقاء منغوليا، مشيرا إلى أن الهزيمة من المنتخب الصينى كانت طبيعية لقوة المنافس الذى يحمل لقب العالم، فضلا عن حداثة تكوين منتخب مصر، ومعظم لاعباته من العناصر الجديدة وصغيرة السن والتى تعد أمال منتخبنا فى السنوات المقبلة، بعدما يمتلكون الخبرات من كثرة المباريات والبطولات إلى يعدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مصطفى صادق للمنتخب للمشاركة فيها فى الفترات المقبلة، ومع ذلك قدمت لاعبات مصر مباراة لا بأس بها أمام الصين ، رغم فارق الإمكانيات الفنية والمهارية بين منتخبنا ونظيره الصينى ، ولكن تغير الحالة فى لقاء منغوليا واستطعنا حسم المباراة.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.