استكمال خدمات مياه الشرب والصرف بالوادي الجديد ضمن "حياة كريمة"

قالت الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، إن مشروعات الصرف الصحي بقرى بالوادي الجديد "سواء استكمال أو إنشاء جديد" بمراحلها المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفة أن مشروع الصرف الصحي بقريتي تنيدة وأولاد عبدالله، مدرج بخطة الهيئة للعام المالي الحالي، وبلغت نسبة التنفيذ المتوسطة للمشروع 50% لشبكات الانحدار وجاري تصميم محطات الرفع وخطوط الطرد، ومقرر إنهاء المشروع بنهاية العام المقبل.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن محطة المعالجة بقرية غرب الموهوب ستنفذ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكانت "الدستور" قد نشرت خبرا تحت عنوان "محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا موسعًا مع المواطنين بمركز بلاط"، استعرض اجتماع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مع المواطنين بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية من أبناء المركز بقاعة المركز الكبرى يرافقه أعضاء مجلس الشعب ولفيف من القيادات المعنية.

وخلال اللقاء وجّه محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من حصر التعديات على أرض الدولة، كما وجَّه رؤساء القرى الحفاظ على أراضي الدولة ومخاطر محاضر التعدى والتنبيه على المواطنين لمعرفة هذه الأمور.

وخلال اللقاء، عرض مشكلة تسجيل المواليد في مركز بلاط، وأفاد محافظ الوادي الجديد بأنه سيتم مناقشة هذا الأمر مع المختصين في وزارة الصحة وأيضًا عرض النواب للأمر في مجلس النواب.

كما تم عرض مشاكل الصرف الصحي بقرى تنيدة وأولاد عبد الله، حيث أفاد محافظ الإقليم بأنه سيتم مخاطبة مسؤولي الصرف الصحي مؤكدًا أنه جاري استلام شركة المياه والصحي الصحي لمركز بلاط.

وأكد محافظ الوادي الجديد دعمه لمدرسه الفكرية بالإدارة التعليمية ببلاط، موجهًا إعداد احتياجات المدرسة وعرضها والعمل على حلها في أسرع وقت.