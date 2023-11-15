الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض الخطوات التنفيذية لانضمام 7 مستشفيات خاصة للتأمين الصحي

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، خطة عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لانضمام عدد من المستشفيات الخاصة ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لمواطني بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ودكتور أحمد حسن نائب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ودكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، الدكتورة نسرين محمد التامين الصحي الشامل ومسئولي المستشفيات الخاصة.

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لمنشآت القطاع الخاص الصحية ببورسعيد للحصول على الاعتماد والجودة

وفي بداية الاجتماع،  توجهت دكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد،بالشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون والدعم المستمر لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد وقدمت شرحا توضيحيا حول آخر مستجدات الوضع الحالي من اعتماد المنشآت الصحية وما تم انجازه من أعمال الهيئة وخطة عمل الهيئة وتعاونها مع المحافظة والتأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بانضمام المستشفيات الخاصة ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل،  حيث أوضحت انه تم اتخذ خطوات ثابتة نحو تقديم التيسيرات اللازمة التي تضمن سرعة حصول مستشفيات القطاع الخاص على الاعتماد  والجودة لتكون مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

عادل الغضبان: نهدف لتحقيق الاستمرارية وسلامة القطاع الصحي ببورسعيد والذي يتحقق من خلال التكامل بين منشآت القطاعين الحكومي والخاص

كما تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالشكر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد،علي التعاون وتقديم كامل الدعم والتسهيلات المقدمة من جانب هيئة الاعتماد والرقابة لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد لسرعة انضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة،  لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة،  وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك 7 مستشفيات خاصة سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى وهما (ال سليمان والعطاء والدليفراند والمعلمين وعمر بن الخطاب وافامينا بورفؤاد)، مؤكدا على التنسيق بين كافة جهات التأمين الصحي الشامل للتعاون مع المستشفيات الخاصة  وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد محافظ بورسعيد أننا نهدف لتحقيق استمرارية وسلامة قطاع الصحة ببورسعيد والذي يتحقق من خلال التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل ومستشفيات القطاع الخاص والتي تمثل نسبة كبيرة من منظومة الصحة ببورسعيد.

اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى

اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى
اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى
اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى
اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى
اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى
اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى
اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى
اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة خطة التامين الصحى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد قطاع الصحي التأمين الصحي محافظة بورسعيد

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