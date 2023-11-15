الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. حلقة خاصة من شمال سيناء مع إيمان الحصري في "مساء Dmc"

برنامج مساء dmc
برنامج مساء dmc

تقدم الإعلامية إيمان الحصري، حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc"، مساء اليوم الأربعاء، من شمال سيناء. 

وتلتقي ايمان الحصري خلال الحلقة، مدير مستشفى العريش، في حوار حول الأوضاع الصحية للمصابين. 

برنامج مساء dmc 

برنامج مساء dmc

كما تجري إيمان الحصري لقاءات وحوارات حصرية مع مصابي حرب غزة من داخل مستشفى العريش العام وصورة حية من أمام معبر رفح الدولي.


يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية تطويع البرامج المختلفة لمساندة أهالي غزة سواء المصابين الموجودين في مستشفى العريش أو تسليط الضوء علي الجهود المبذولة من الدولة لإدخال المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح لقطاع غزة. 

برنامج مساء dmc 

وكان  عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كشف في تصريحات تليفزيونية، أن غالبية المساعدات التي تدخل قطاع غزة من المصريين، وأن قبائل سيناء أهل كرم، ودورهم كبير في دعم أهل فلسطين.

أضاف "الفقي" أن دور قبائل سيناء وطني وتاريخي منذ العدوان الاسرائيلي على مصر منذ عقود ودورهم في محاربة الارهاب بالتعاون الوثيق، وكذلك دعم أهل فلسطين.

استكمل: حين زار وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مستشفى العريش العام تأثرنا كثيرا بما شاهدناه من قصص الإصابات، المنظر كان صعبًا خاصة مشاهد الاطفال ممن فقدوا أهلهم وإخوانهم".

ولفت "الفقي"، إلى أن تعاطف المصريين مع الشعب الفلسطيني والأوضاع في غزة ليس من فراغ، فما تشهده غزة أمر غير مسبوق ولم نره قبل ذلك ومتزامن مع صمت المنظمات الدولية بشكل أيضًا لم نره في السابق، مشددًا على أن مصر تقوم بدور كبير وفاعل وحيوي في دعم الشعب الفلسطيني وأن المصريين رغم الضائقة الاقتصادية إلا أنهم يقومون بملحمة كبيرة في مسألة التبرعات.

وشدد على أن دعم المتحدة للخدمات الاعلامية للشعب الفلسطيني ليس فقط ما تم تقديمه في من مساعدات بالغة نحو 150 طن بل الدعم الحقيقي والواضح هو منذ اليوم الأول للعدوان ونقل الصورة الحقيقية للعالم ونقل صوت الفلسطينيين للعالم.

الاعلامية ايمان الحصري ايمان الحصري برنامج مساء dmc مساء dmc مصابي غزة

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