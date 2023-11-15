الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعين بالتغطية الصحفية لـ"الدستور" حول انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين

إكسترا نيوز تستعين
إكسترا نيوز تستعين بالتغطية الصحفية لـ الدستور

استعان برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بالتغطية الصحفية لجريدة "الدستور"، لملف "الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب".

وفي ذلك السياق، قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت خلال لقاءه الصباحي في قراءة تحليلية لأبرز عناوين الصحف، إن موقف مصر من التهجير ثابت وقديم وأصيل، ومصر تعي بشكل كبير مايترتب على نجاح مخطط التهجير.

وتابع: "إذا تم التهجير وهذا مستحيل سيكون بمثابة تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، ومن ثم التوسع إلى مزيد من الأراضي فهو مخطط صهيوني قديم يريدون الوصول إليه مهما طال الزمن".

الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن سامح شكري وزير الخارجية استقبل، أمس الثلاثاء، سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.


وركزت المناقشات بين شكري والمديرة التنفيذية الأممية على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


وأكد وزير الخارجية للمسئولة الأممية أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لاسيما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.


ومن جانبها، استعرضت المسئولة الأممية الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لاسيما فى ظل وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل في قطاع غزة وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى. 


واستمعت إلى تقييم سامح شكري للجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة تبني الأطراف الدولية مواقف جادة وواضحة في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فوري.

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