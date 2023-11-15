الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تلتقي أعضاء الجالية المصرية في السعودية

من لقاء الحملة بالجالية
من لقاء الحملة بالجالية المصرية في السعودية

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عددًا من أعضاء الجالية من المصريين في المملكة العربية السعودية عبر تقنية "الفيديو كونفراس".

فى بداية اللقاء عبر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

الحملة تحرص علي الاستماع للمصريين في الخارج

وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية أنه منذ عدة أيام تقوم الحملة بعمل اجتماعات مع المصريين في الخارج، نظرا لأهمية دورهم ولحرص الحملة الشديد على الاستماع لهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودا واسعة للتسهيل على المصريين بالخارج من خلال إطلاق المبادرات المختلفة. كما تطرق النقاش إلى كيفية اجراء التوعية اللازمة لتحفيز المواطنين على ممارسة حقوقهم الانتخابية،  وتنظيم انتقال المواطنين إلى مقار السفارة والقنصلية المصرية في كل من جدة والرياض  

كتيب لعرض انجازات المرشح

من جانبه، ثمن وفد من المصريين بالخارج في السعودية إنجازات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خلال التسع سنوات الماضية، وأنهم حريصين على التوعية بهذه الانجازات، إذ قام البعض بطباعة كتيب يضم هذه الإنجازات وخصوصا في ملف المصريين في الخارج، الذي شهد تطورا غير مسبوق، وتم عمل آلاف النسخ منه، مشيرين إلى أهمية التوعية بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وخصوصا الشباب وأنه واجب وطني.

 

مصر السعودية المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي

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