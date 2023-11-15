الخارجية الفلسطينية: جرائم هدم منازلنا ومنشآتنا انعكاس لازدواجية المعايير الدولية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "الفشل الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين ومنازلهم هو "فشل شامل في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وحقه في الحياة على أرض وطنه، وهو انعكاس مباشر لازدواجية المعايير الدولية التي تميز بين إنسان وآخر، وتفرق في الحقوق الأساسية لكل منهما".

وأدانت الوزارة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، جرائم الإبادة الجماعية للمنازل والمنشآت في قطاع غزة، وهدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي ترتكبها قوات الاحتلال بعقلية انتقامية عنصرية، وبحجج وذرائع واهية، أبرزها "عدم الترخيص"، الذي لن يأتي كما هو الحال بالضفة الغربية.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية ذرائع الاحتلال "وصفة جاهزة" لتبرير جرائم قصف المنازل والهدم كما حصل صباح اليوم في قرية شقبا غرب رام الله، والمتواصلة في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلًا في قرية شقبا، غرب رام الله، وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فقد اقتحمت قوات الاحتلال القرية برفقة جرافة عسكرية، وبدأت بهدم منزل عائلة أحمد فتحي نخلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت العائلة أنها أُبلغت بقرار هدم منزلها عبر اتصال هاتفي ورد لها قبل أسبوع من قبل ضابط في جيش الاحتلال.

حملة اعتقالات واسعة تطال العشرات من الفلسطينيين بالضفة

كما قامت قوات الاحتلال بالتزامن باعتقال ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

وفي المجمل شنت قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 54 مواطنًا من الضفة الغربية، بينهم 15 طالبة جامعية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد نفذت حملة الاعتقالات الصهيونية في مدن الخليل ونابلس والقدس وجنين وبيت لحم ورام الله وطولكرم وسلفيت.