الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غضب محمد الشناوى من إدارة الكرة بالأهلى.. مصدر يكشف التفاصيل

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن وجود أزمة بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول وإدارة الكرة بالقلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، في الفترة الأخيرة. 

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة غضب كبيرة من محمد الشناوي؛ بسبب عدم وفاء إدارة الأهلي بوعدها معه؛ في تعديل عقده مع الفريق بعد حصوله على وعود بذلك، عقب رفضه الرحيل إلى الدوري السعودي.

وأوضح أن الحارس الدولي غضب من إدارة الكرة بعد قرارها بتأجيل أي أمور متعلقة بالفريق، منها عدم التجديد أو تعديل عقود اللاعبين بعد توديع الدوري الإفريقي والخروج أمام صن داونز وخسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ولفت إلى أن قرار إدارة الكرة أثر بالسلب على تركيز محمد الشناوي في المباريات الأخيرة، بعد الوعود التي حصل عليها من قبل النادي للتراجع عن فكرة الرحيل في الصيف الماضي.

الأهلى إجازة أسبوع بسبب التوقف الدولى

 وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل  الفريق الأول بنادي الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح أنتوني موديست التهديف للأهلي في الدقيقة 36 عندما استقبل تمريرة طاهر محمد طاهر الطويلة وتقدم وسدد على يسار حارس الجونة مسجلًا هدفًا، وتعادل أحمد بلحاج للجونة من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الأول بنادي الأهلي للنقطة 13  واستعادة صدارة الدورى  على حساب بيراميدز صاحب المركز الثاني والجونة للنقطة 9 في المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري الممتاز.

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