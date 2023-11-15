الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: دور مصر ملموس في القضية الفلسطينية وفتح معبر رفح نتيجة ضغوطها

السعيد غنيم
السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية لم ولن تقبل المزايدة على دورها حيال القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة ليست فى الآونة الأخيرة فحسب ولكن على مدار التاريخ، الدولة المصرية تحتضن القضية الفلسطينية، سواء على الصعيد السياسى والإنساني. 

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هناك خطوات واضحة وحاسمة من خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي، وذلك من خلال حزمة من التحركات الدولية برعاية الدولة المصرية على أرض الواقع، والرفض القطعى لتصفية القضية من خلال التهجير القسري.

مصر دائما تنادي بالحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية 
 

وأشار السعيد غنيم إلى أن الموقف المصري ثابت ولم ولن يتغير حيال القضية الفلسطينية، ومصر دائما تنادي بالحفاظ على  مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها، وحماية المدنيين، وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام باتفاقية جنيف، وذلك باتخاذ خطوات فعلية على المستوى السياسي الدبلوماسي، والإنساني، ومن ثم لن يقبل المزايدة على الدور المصري والجهود المبذولة في القضية التي تعتبرها الدولة المصرية قضيتها الأولى قيادة وشعبا.

وتابع الدكتور السعيد غنيم: "مصر فتحت معبر رفح الحدودي والذي يبعد 45 كم2 عن حدود غزة، وأعلنت الخارجية المصرية عدم إغلاق معبر رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، وطالبت مصر الجانب الإسرائيلي عدم استهداف المعبر من تجاه فلسطين الذي تسبب في تعرضه للتدمير مما يعيق سير العمليات، حتى يتم إيصال المساعدات بشكل سليم، وهذا يؤكد أن ما يروج دون ذلك يريد المزايدة على الدور المصرى، ذلك الدور الواضح للجميع حيال القضية".

الدولة المصرية القضية الفلسطينية الصعيد السياسي حزب المؤتمر الموقف المصري القدس الشرقية

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