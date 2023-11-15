بينى جانتس: على إسرائيل العيش فى روتين الحرب فترة طويلة

قال وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ الإسرائيلي، بيني جانتس، إنه على إسرائيل العيش في روتين الحرب فترة طويلة، مؤكدًا أن إسرائيل تتعرض لهجمات من جهات مختلفة.

وأضاف حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، من واجبنا الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة، ونعمل على تجنب المدنيين خلال الحرب في غزة .

تزايد الغضب

ويومًا بعد يوم يتزايد الغضب في الشارع الإسرائيلي، وممارسة الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ لم تكن المظاهرات أمام "الكينست" الأولى من نوعها، بعد أن تظاهر الآلاف في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، الأسبوع الماضي، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بالقتال في غزة بدلًا من إنقاذهم.

ورفع العديد من الإسرائيليين تجاه حكومتهم، شعارات الغضب في تظاهرات بالآلاف في أنحاء البلاد، للمطالبة بإنقاذ أكثر من 240 متحجزًا في يد الفصائل الفلسطينية: "لقد فشلت هذه الحكومة، ويجب على نتنياهو أن يستقيل".

وحمل المتظاهرون لافتات احتجاج على الحرب في الشوارع، وملصقات: "لا يوجد حل عسكري"، بينما كُتب على أخرى "الإسرائيليون مع وقف إطلاق النار"، بحسب صحيفة "فرانكفورت ألجماينه".