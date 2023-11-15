برلمانية: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الزيمبابوي يهدف لتعزيز تعاون البلدين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، رئيس زيمبابوي، يهدف إلى تعزيز التعاون التنموي المشترك بين البلدين.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن اللقاء شهد اتفاق بين البلدين بشأن تطوير التعاون فى مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية.

مصر أعادت ريادتها للقارة الإفريقية بقيادة الرئيس السيسي

وأكدت عضو مجلس النواب ضرورة التعاون بين كافة الدول الإفريقية وتكثيف الجهود الأفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية والدور المحورى لجهود التوسع فى التجارة البينية الأفريقية، لتحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية، ودفع جهود التنمية الشاملة في القارة.

وأشارت النائبة رحاب موسى إلى أن مصر بتوجيهات الرئيس السيسي تظل رائدة في دعم وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية الأفريقية.

ولفتت إلى أن هناك اتفاقيات دولية وشراكة أفريقية تسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم المشروعات التنموية.

أهمية تطوير التعاون في مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي

وكان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوي، الذي يزور مصر.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب، وبالأخص في مجالات التعاون التنموي، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد، على أهمية تطوير التعاون في مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة وضمان الأمن الغذائي للبلدين، إلى جانب التعاون في قطاعات البنية التحتية المختلفة، بما يوفر فرصًا تنموية مشتركة.

وأشاد رئيس زيمبابوي، في هذا السياق، بما لمسه شخصيًا خلال زيارته مصر من نهضة تنموية لافتة في فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار.

وأشار المتحدث الرسمي، في بيان، إلى أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، لاسيما في ضوء استضافة مصر حاليًا فعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الإفريقية، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الإفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية، والدور المحوري لجهود التوسع في التجارة البينية الإفريقية، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية، ودفع جهود التنمية الشاملة في القارة.